Todo listo para el Balón de Oro 2025: favoritos, horarios y categorías

El Balón de Oro 2025, la tradicional premiación de la revista France Football se llevará a cabo este lunes en París, a partir de las 16 (hora argentina), con transmisión de ESPN.

El evento se desarrollará en el Teatro del Chatelet y contará con novedades respecto de ediciones anteriores. Por primera vez se igualará la cantidad de distinciones masculinas y femeninas, con la incorporación de tres nuevas categorías: mejor arquera, mejor jugadora joven y máxima goleadora.

Entre los 30 candidatos al premio principal en la rama masculina, los nombres de Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona) surgen como los favoritos a quedarse con el trofeo, mientras que en el plano femenino la lista incluye a figuras como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Caroline Graham Hansen.

La Argentina tendrá representación a través de Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, nominados al Balón de Oro, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez competirá por el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero, un galardón que ya obtuvo en 2023 y 2024.

El proceso de votación se realizó con la participación de 100 periodistas de los países ubicados en el Top 100 del ranking FIFA masculino y 50 del Top 50 femenino. Desde 2024, los criterios se centran únicamente en el rendimiento de la última temporada, priorizando actuaciones individuales, logros colectivos y Fair Play.

Además del Balón de Oro y el Trofeo Yashin, se entregará el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador, tanto en la rama masculina como femenina.