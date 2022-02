Todo un símbolo: la vincha de Del Potro colgada en el Lawn Tennis

La Torre de Tandil rompió en llanto, dejó en claro que se retira y que ahora se enfocará en mejorar su físico para ganar calidad de vida, pero no se animó a descartar nada. "Esa ventana la voy a dejar abierta siempre. Lo que viví hoy es algo único. Si hoy fue la última vez, me voy feliz", explicó.

"Es un momento que no quería que llegue nunca. No era lo que yo quería. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontar y cumplir otro milagro. A veces puedo perder y no tengo las fuerzas para salir adelante. Siento un poco eso. Lo di todo", fue lo primero que dijo, entre lágrimas.