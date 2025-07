Todos los ganadores de la Maratón Ciudad de Córdoba 2025

Este domingo, la ciudad festejó su 452 aniversario con una nueva edición de la Maratón Ciudad de Córdoba, una iniciativa de la Municipalidad que será un clásico: el intendente Daniel Passerini anunció que tendrá lugar todos los años, cada primer domingo de julio.

La carrera formó parte del circuito NB Race Series 2025. Convocó a miles de corredores del país, con representantes de todas las provincias, así como de países como Bélgica, Brasil, Chile, Francia, México, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay.

El ganador de la categoría masculina en los 42K fue Pedro “El Tucu” Gómez, mientras que en la femenina el premio fue para Vanesa Linares, ambos cordobeses.

“Ganar la carrera de la ciudad de Córdoba es algo muy importante para mí. Me gustó esta edición, muy bien organizada, se hicieron las cosas con tiempo. Se elaboró de forma seria, que es como tiene que ser en esta clase de eventos tan masivos”, expresó Gómez.

“La verdad, no me tenía fe porque venía de una gripe. No pensé que iba a salir primera. La carrera estuvo linda porque recorrimos muchos lugares de Córdoba”, compartió Linares tras su victoria.

En las premiaciones, el intendente estuvo acompañado por la vicegobernadora, Myrian Prunotto, el secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, Héctor Campana, y demás miembros del equipo municipal.

En la categoría discapacidad 42K, Jessica Vanina Nieto fue la ganadora en la rama femenina, mientras que Darío Montenegro se impuso en la masculina.

La cantidad de inscriptos superó los 5 mil participantes. Los circuitos de 42K, 21K, 10K competitivos y 5K participativo comprendieron las zonas del Estadio Kempes y Parque del Kempes, Costanera Norte y Sur, y sectores de los barrios Nueva Córdoba, Centro y Urca, recorriendo lugares representativos de la ciudad.

Durante todo el recorrido, se dispusieron puestos de hidratación, asistencia sanitaria y baños químicos para garantizar el bienestar de los corredores. Además, todas las distancias competitivas fueron medidas, certificadas y homologadas por profesionales miembros de AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) y avaladas por WORLD ATHLETICS (International Association of Athletics Federations).

Ganadores y ganadoras por categoría

En los 42K masculino, el ganador fue Pedro Gómez, seguido por Elías Alberto Acevedo en segundo lugar y Emanuel Imenson en tercer puesto. En la categoría femenina, el primer lugar fue para Vanesa Linares, el segundo para Cintia Villarruel y el tercero para Florencia Godoy. En la categoría discapacidad, Jessica Vanina Nieto fue la ganadora en la rama femenina, mientras que Darío Montenegro se impuso en la masculina.

En los 21K masculino, Gabriel Alejandro Barrera se consagró en el primer puesto, seguido por Maximiliano Barrios y Julio Castro. En la rama femenina, el podio fue para Rosa Liliana Godoy, María Pilar Moyano y Pamela Molina.

En la categoría discapacidad 21K, en atletismo asistido, los ganadores fueron Joaco Garay (1º) y Guillermo Altamirano (2º). En la categoría de otras discapacidades, el primer puesto fue para Tomás Plaini y el segundo para Gustavo Moyano. En silla de ruedas ganó Facundo Palacio, y en la categoría ciegos, el primer lugar fue para Víctor Marcelo Prestes.

En los 10K masculino, Franco Gabriel Mercado obtuvo el primer lugar, seguido por Manque Nahuel Ferrero y Ramiro Adrián Paredes. En la categoría femenina, Clara Macarena Baiochi se quedó con el primer puesto, seguida por Dahyana Juárez y Florencia Tissera.

En las categorías de discapacidad 10K, atletismo asistido femenino fue ganado por Valeria del Valle Domínguez. En la rama masculina, el podio fue para Matías Muria, Andrés Panizza y Maximiliano Alberto Ruiz. En otras discapacidades, ganaron Pedro Opovin Vallejos, Luis Aranda y Pablo Adrián Giesenow. En la categoría ciegos, el primer lugar fue para Denis Bernardo Flores.