A Tomás Pochettino, ex futbolista del Xeneize, le plantearon el interrogante y señaló que volvería si recibe una llamada del Diez. "Si me llama, voy", admitió.

El vínculo de Pochettino con la azul y oro viene desde chico. De hecho, su relación como futbolista de Boca data desde los nueve años, cuando firmó un acuerdo para sumarse a la institución. "No soy hincha, pero pasé mi vida en la pensión y le agarré un gran cariño al club", aclaró.

"La realidad es que iría a cualquier equipo que me llame si no estoy feliz en donde me encuentre. No diría que no jugaría en River o en Boca porque uno nunca sabe las vueltas de la vida", dijo en una charla en Instagram.

Por otra parte, afirmó que se encuentra cómodo en Talleres​, donde logró consolidarse como una pieza importante en el esquema del Cacique Medina. "Estoy muy contento acá. Talleres es un gran club, hay un lindo grupo y espero que logremos cosas importantes porque creo que nos lo merecemos", graficó.