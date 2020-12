Tomás Pochettino definió a Talleres como un "equipo molesto" de cara a la competencia en el torneo local y tras la victoria ante San Lorenzo.

"Tenemos mucha dinámica e intensidad, sabemos que si seguimos así le vamos a complicar a cualquier equipo", dijo el volante en diálogo con Radio Colonia.

El joven de 24 años también se refirió al posible interés de Marcelo Gallardo para sumarlo al equipo de River Plate cuando se abra el mercado de pases.

"Me gusta que cualquier técnico me nombre. Cuando hablan de uno, es porque está haciendo las cosas bien", afirmó. Aunque no confirmó ningún contacto directo con la institución millonaria.

Pochettino también hizo mención a la patada que recibió de Carlos Tevez en el partido que se disputó en noviembre en La Bombonera. "Fue muy rápido, doy el pase y siento la patada, el cuerpo me amortiguó el golpe. Me levantó del piso y me pidió disculpas así que quedó ahí", dijo sobre la reacción del jugador xeneize.