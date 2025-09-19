Torneo Clausura: la agenda de los cordobeses para este fin de semana

Este viernes por la tarde se abre el noveno capítulo del Torneo Clausura que comienza a definir los primeros clasificados a playoffs. Pero no es lo único que se juega. Los cordobeses miran de cerca la tabla anual que los complica con el descenso y este fin de semana tienen duros compromisos.

Instituto

El primero en salir a la acción será Instituto cuando visite este domingo a Godoy Cruz en Mendoza . El encuentro se jugará desde las 16.45 con el arbitraje de Ignacio Baliño y la televisación de ESPN Premium.

La Gloria buscará continuar por la senda de la victoria tras el buen triunfo que consiguió ante Argentinos Juniors en Alta Córdoba. Daniel Oldrá parece haber encontrado el equipo con el nuevo esquema de juego que funcionó y volvería a repetir el mismo once.

Talleres

Minutos más tarde a las 19 horas y con el arbitraje de Luis Lobo Medina, Talleres se presentará en Rosario para jugar ante un duro Central que viene bien. El equipo de Holan no contará con el delantero Alejo Véliz, que se retiró lesionado ante Boca, pero si con sus poderosas figuras en ataque como Ángel Di María, Ignacio Malcorra y el colombiano Jáminton Campaz.

El equipo albiazul necesita conseguir un triunfo que lo aleje de la zona baja de la Tabla Anual. Si bien mostró mejorías ante Tigre en el empate 0-0, parece ser que el Matador no arranca. Para el partido, Tévez no contará con Matías Galarza, que cumplirá suspensión, ni Santiago Fernández que fue convocado al Mundial Sub-20. El DT aún no se decide si cambiar el dibujo táctico o conservar el esquema mostrado en Victoria.

Belgrano

El último en salir a la acción será Belgrano. El Pirata recibirá a Newells tras haberlo eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo de Ricardo Zielinski fue ampliamente superior a la Lepra en San Luis y presentaría algunos cambios para darle descanso a los jugadores.

Belgrano buscará volver al triunfo para despreocuparse por el descenso y escalar a las primeras posiciones de la zona de Playoffs (tiene 9 unidades, tres menos que Huracán que es el último clasificado de la Zona A).

El partido se jugará desde las 21.00 con la televisación de TNT Sports, y el arbitraje de Daniel Edgardo Zamora.

La agenda completa para el fin de semana

Viernes 19 de septiembre

17.00 | Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) | TNT Sports

19.00 | Huracán – Racing (Zona A) | ESPN Premium

19.15 | San Martín (SJ) – Vélez (Zona B) | TNT Sports

21.15 | Lanús – Platense (Zona B) | ESPN Premium

Sábado 20 de septiembre

14.30 | Barracas Central – Sarmiento (Interzonal) | ESPN Premium

16.45 | Unión – Independiente Rivadavia (Zona A) | TNT Sports

19.00 | Tigre – Aldosivi (Zona A) | ESPN Premium

21.15 | Atlético Tucumán – River (Zona B) | TNT Sports

Domingo 21 de septiembre

14.30 | Independiente – San Lorenzo (Zona B) | TNT Sports

16.45 | Godoy Cruz – Instituto (Zona B) | ESPN Premium

19.00 | Argentinos – Banfield (Zona A) | TNT Sports

19.00 | Rosario Central – Talleres (Zona B) | ESPN Premium

21.15 | Boca – Central Córdoba (Zona A) | ESPN Premium

Lunes 22 de septiembre