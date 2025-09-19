Torneo Clausura: la agenda de los cordobeses para este fin de semana
Belgrano intentará sostener el envión copero, Instituto va por otra alegría y Talleres afronta un duro examen en Rosario.
Este viernes por la tarde se abre el noveno capítulo del Torneo Clausura que comienza a definir los primeros clasificados a playoffs. Pero no es lo único que se juega. Los cordobeses miran de cerca la tabla anual que los complica con el descenso y este fin de semana tienen duros compromisos.
Instituto
El primero en salir a la acción será Instituto cuando visite este domingo a Godoy Cruz en Mendoza . El encuentro se jugará desde las 16.45 con el arbitraje de Ignacio Baliño y la televisación de ESPN Premium.
La Gloria buscará continuar por la senda de la victoria tras el buen triunfo que consiguió ante Argentinos Juniors en Alta Córdoba. Daniel Oldrá parece haber encontrado el equipo con el nuevo esquema de juego que funcionó y volvería a repetir el mismo once.
Talleres
Minutos más tarde a las 19 horas y con el arbitraje de Luis Lobo Medina, Talleres se presentará en Rosario para jugar ante un duro Central que viene bien. El equipo de Holan no contará con el delantero Alejo Véliz, que se retiró lesionado ante Boca, pero si con sus poderosas figuras en ataque como Ángel Di María, Ignacio Malcorra y el colombiano Jáminton Campaz.
El equipo albiazul necesita conseguir un triunfo que lo aleje de la zona baja de la Tabla Anual. Si bien mostró mejorías ante Tigre en el empate 0-0, parece ser que el Matador no arranca. Para el partido, Tévez no contará con Matías Galarza, que cumplirá suspensión, ni Santiago Fernández que fue convocado al Mundial Sub-20. El DT aún no se decide si cambiar el dibujo táctico o conservar el esquema mostrado en Victoria.
Belgrano
El último en salir a la acción será Belgrano. El Pirata recibirá a Newells tras haberlo eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo de Ricardo Zielinski fue ampliamente superior a la Lepra en San Luis y presentaría algunos cambios para darle descanso a los jugadores.
Belgrano buscará volver al triunfo para despreocuparse por el descenso y escalar a las primeras posiciones de la zona de Playoffs (tiene 9 unidades, tres menos que Huracán que es el último clasificado de la Zona A).
El partido se jugará desde las 21.00 con la televisación de TNT Sports, y el arbitraje de Daniel Edgardo Zamora.
La agenda completa para el fin de semana
Viernes 19 de septiembre
- 17.00 | Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) | TNT Sports
- 19.00 | Huracán – Racing (Zona A) | ESPN Premium
- 19.15 | San Martín (SJ) – Vélez (Zona B) | TNT Sports
- 21.15 | Lanús – Platense (Zona B) | ESPN Premium
Sábado 20 de septiembre
- 14.30 | Barracas Central – Sarmiento (Interzonal) | ESPN Premium
- 16.45 | Unión – Independiente Rivadavia (Zona A) | TNT Sports
- 19.00 | Tigre – Aldosivi (Zona A) | ESPN Premium
- 21.15 | Atlético Tucumán – River (Zona B) | TNT Sports
Domingo 21 de septiembre
- 14.30 | Independiente – San Lorenzo (Zona B) | TNT Sports
- 16.45 | Godoy Cruz – Instituto (Zona B) | ESPN Premium
- 19.00 | Argentinos – Banfield (Zona A) | TNT Sports
- 19.00 | Rosario Central – Talleres (Zona B) | ESPN Premium
- 21.15 | Boca – Central Córdoba (Zona A) | ESPN Premium
Lunes 22 de septiembre
- 19.00 | Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) | ESPN Premium
- 21.00 | Belgrano – Newell’s (Zona A) | TNT Sports