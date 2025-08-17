Torneo Clausura: River recibe a Godoy Cruz en el Monumental con un equipo alternativo
Ambos llegan con presente dispar en la Copa, pero con la mira puesta en las revanchas de la próxima semana. Hora, TV y formaciones.
River y Godoy Cruz chocan este domingo desde las 18.30 en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
Los dirigidos por Marcelo Gallardo viene de igualar 0-0 frente a Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores y definirá la serie en casa. En el campeonato doméstico, el Millonario está en lo más alto con 8 puntos en 4 fechas.
Para este cruce, el técnico planea una rotación importante para resguardar a varios titulares de cara al partido copero.
Jeremías Ledesma reemplazará a Franco Armani en el arco, mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarán por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. En la zaga se mantendría Lautaro Rivero junto a Sebastián Boselli, con la expectativa de que Lucas Martínez Quarta llegue en condiciones a la revancha del jueves.
Por su parte, Godoy Cruz perdió 2-1 ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte por la Copa Sudamericana y deberá revertir la serie en Mendoza. En el Clausura ocupa el decimotercer puesto de la Zona B con 3 puntos y todavía no consiguió ganar. Walter Ribonetto pondrá lo mejor que tiene a disposición para intentar sumar en Núñez.
Formaciones probables
River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.
Hora y TV
- Hora: 18.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Estadio: Monumental