Tottenham anunció a Cuti Romero como su nuevo capitán

Tottenham confirmó que Cristian “Cuti” Romero será el nuevo capitán del equipo, en reemplazo del surcoreano Heung-Min Son, quien se incorporó recientemente a la Major League Soccer de Estados Unidos. El anuncio se realizó a través de un video difundido en las redes oficiales del club inglés, con el defensor cordobés como protagonista.

La designación llega en la previa de la final de la Supercopa de Europa, que Tottenham disputará este miércoles ante el París Saint-Germain en el Stadio Friuli de Udine, Italia. El encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y enfrentará al último campeón de la Europa League con el ganador de la Champions League.

En su mensaje posterior al anuncio, Romero expresó que es “un honor increíble” convertirse en el primer capitán del club. Recordó su llegada hace cuatro años con el objetivo de dejar su huella y ganar un título, algo que logró en mayo pasado, y convocó a la unidad de los hinchas durante la temporada.

Para la final, el PSG presentaría a Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Tottenham formaría con Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence; Yves Bissouma, Joao Palhinha; Brennan Johnson, Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus y Richarlison.