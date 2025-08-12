El automovilismo argentino está de luto al conocerse el fallecimiento del piloto cordobés Claudio Segarra. Reconocido en las categorías de Monomarca Fiat y Turismo Pista, murió este martes tras sufrir un grave accidente durante una práctica en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El choque ocurrió cuando Segarra iniciaba su primera vuelta de tiempos a bordo de su Fiat Palio.

Todo parece indicar que perdió el control al entrar en la recta principal, lo que provocó un trompo y un fuerte impacto contra un paredón ubicado cerca de la sala técnica del circuito.

El personal médico acudió al lugar rápidamente para realizar maniobras de reanimación en el lugar. Posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital de Río Cuarto. Según confirmaron los profesionales del nosocomio, la gravedad de las heridas fue irreversible y el piloto murió mientras permanecía internado en terapia intensiva.

Por respeto a la tragedia, la jornada de competencia fue suspendida inmediatamente, mientras las autoridades comenzaron una investigación para esclarecer las causas del accidente y verificar que se hayan respetado los protocolos de seguridad.

La investigación buscará determinar factores como el estado del vehículo, las condiciones de la pista y la dinámica exacta del siniestro.

"Te vamos a recordar con esa sonrisa y sencillez que te caracterizaba siempre piloto.¡¡Hasta siempre querido “Claudio”!!. QEPD", publicaron desde la cuenta de la Categorías Asociadas de Pilotos Cordobeses.