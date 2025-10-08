Deporte, naturaleza y desarrollo sostenible en San Antonio de Arredondo

San Antonio de Arredondo se dispone a ser, una vez más, el escenario de una de las experiencias de trail running más convocantes y prometedoras de la región: la Arredondo Trail Race 2025. El evento, que se llevará a cabo durante dos jornadas, el 7 y 8 de noviembre, ya genera grandes expectativas tanto en el ámbito deportivo como en el turístico en el corazón del Valle de Punilla.

Esta iniciativa no solo promueve la actividad física en contacto con la naturaleza, sino que se afianza como un motor crucial para el impulso del turismo, el desarrollo local y la articulación público-privada. De hecho, la carrera anterior convocó a más de 300 corredores y generó un impacto económico positivo significativo, logrando ocupar la totalidad de las plazas hoteleras y dinamizar los rubros gastronómicos, turísticos y culturales de la región.

Lanzamiento oficial y conexión con la identidad local

La presentación oficial de la edición 2025 tuvo lugar en la sala de conferencias del estadio Mario Alberto Kempes. Estuvieron presentes figuras clave como Mariano Reutemann, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes; Ariel Moyano, intendente de San Antonio de Arredondo; y los organizadores Diego Sorba y Caterina Borghese.

Durante el lanzamiento, el intendente Ariel Moyano enfatizó que esta propuesta deportiva es fundamental porque “vincula con la identidad de la localidad”. Subrayó que la maratón traduce el concepto histórico de la familia Arredondo, que forjó el territorio combinando factores ambientales, historia y el aprovechamiento del río para la producción.

Desafío renovado y eje de sustentabilidad

La edición 2025 ha sido pensada para ofrecer una propuesta integral para corredores, familias y visitantes, con mejoras en la calidad de los servicios ofrecidos.

La carrera propone cuatro distancias diseñadas para todos los niveles de participantes:

6 km: categoría recreativa.

12 km: nivel intermedio.

21 km: trayecto exigente.

30 km: nueva distancia que se incorpora para esta edición.

Además de la competencia central, la Arredondo Trail Race se enfocará en la sustentabilidad como uno de sus ejes principales, organizando charlas, exposiciones, sorteos y actividades vinculadas a esta temática.

Organizada con el acompañamiento del municipio y el apoyo institucional de la Agencia Córdoba Deportes, la carrera es un claro ejemplo del valor de la articulación entre el sector público y el privado para promover el turismo deportivo de manera sostenible. Los senderos ecológicos, la calidez de la comunidad y el espíritu deportivo prometen dos jornadas inolvidables.

Las inscripciones para la carrera ya se encuentran abiertas y los interesados pueden anotarse por medio del formulario oficial.