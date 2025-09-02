Alpine salió a responder luego de que Pierre Gasly recibiera una ola de insultos en redes sociales tras la última vuelta del Gran Premio de Países Bajos.

La polémica se desató cuando la maniobra del francés le impidió a Franco Colapinto descontar a Esteban Ocon y sumar puntos por primera vez en la Fórmula 1.

El comunicado del equipo:

“Nuestro código comunitario existe. No importa si eres nuevo o estás regresando. Nuestra prioridad en redes es promover un espacio seguro e inclusivo, donde todo el equipo y los fans puedan interactuar”.

“Sé respetuoso de tus pares como seguidores, de los pilotos, de los miembros de equipo y otros. Tratá a todo el mundo con dignidad y respeto”.

“No uses lenguaje o adoptes conductas discriminatorias, despectivas u ofensivas hacia otros. Eso implica blasfemia. Si ves a alguien rompiendo las reglas, reportalo”.

“Bajo este código, todos podemos contribuir en una positiva y cálida comunidad. Trabajamos juntos para hacer de esta comunidad un espacio de diversión y que sea disfrutable para todos”.

Colapinto apoyó el mensaje y destacó la importancia de mantener respeto en las redes sociales. El argentino había tenido chances claras de puntuar tras superar a Nico Hülkenberg y aprovechar la estrategia del Safety Car, pero la maniobra de Gasly le cerró el paso y terminó 11°.

En paralelo, la escudería francesa también recibió críticas por la estrategia fallida, que impidió que Colapinto aprovechara todo su potencial en la definición de la carrera.