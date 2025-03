El mundo del atletismo se vio envuelto en una gran polémica ocurrida durante la prueba de los 4x200 metros en búsqueda del título estatal de Virginia, en Estados Unidos. Kaelen Tucker superó a otra de las competidoras, que le propinó un tremendo golpe con la barra de metal, obligándola a abandonar la competencia.

La atleta de Brookville High School avanzó por fuera a su colega de IC Norcom High School, que se ubicaba en el segundo lugar e inexplicablemente la agredió de gravedad en la nuca con el 'testigo', el elemento que deben llevar y pasarse en los relevos. Tucker enseguida sintió el dolor y se apartó de la competencia. Luego informaron que está siendo tratada por una posible fractura de cráneo y conmoción cerebral.

"Todavía no puedo creerlo, estoy en shock. No puedo creer que haya pasado", expresó la víctima en ABC13. Tamarrow, su madre, se lamentó por lo sucedido y por no haber recibido ningún tipo de disculpas. "Sin disculpas. Ni entrenadores. Ni atletas. Nada. Incluso si hubiera sido un accidente, que no creo que lo haya sido... nada", dijo. "Le dije a mi esposo ‘ella está haciendo lo que tiene que hacer... volverá a donde necesita estar", completó.