Santos anunció que se ha habilitado al Pacaembú donde se han instalado 200 camas en el césped donde podrán tratar a los casos más simples de la enfermedad y, de esta manera, liberar a los hospitales brasileños.

Palco de conquistas inesquecíveis do Peixão, o Pacaembu se transformou num importante aliado contra o novo coronavírus. 200 leitos foram instalados no gramado do estádio e serão utilizados para os casos mais simples da doença.



