La Fórmula 1 hace mucho que no tiene sorpresa. Lewis Hamilton, una y otra vez, domina las competencias y sigue sumando victorias, récords y títulos. El Gran Premio de España en el Circuito de Barcelona-Cataluña no escapó de la monotonía que reina en la categoría.

Esta vez, al menos, hubo cierta lucha por la punta entre el piloto de Mercedes y el de Red Bull, Max Verstappen, que lideró la carrera durante varias vueltas. Sin embargo eso se debió a que intentó sostener la posición con una sola detención en boxes, mientras que su rival paró dos veces.

Pero al final fue lo de siempre: Hamilton lleva 98 victorias, 100 poles, tres victorias en 4 carreras en 2021... Este fue su quinto triunfo seguido en España y saca más ventaja en el campeonato.

Esa táctica no funcionó. Al final, Hamilton fue más, incluso con dos detenciones, y sobre el final Verstappen también se permitió una segunda parada. “Lo veía venir. Al final, con el neumático blando era más rápido. No podía haber hecho mucho más. Me sentía como un patito al que iban a alcanzar”, comentó el holandés.

Esa táctica no funcionó. Al final, Hamilton fue más, incluso con dos detenciones, y sobre el final Verstappen también se permitió una segunda parada. “Lo veía venir. Al final, con el neumático blando era más rápido. No podía haber hecho mucho más. Me sentía como un patito al que iban a alcanzar”, comentó el holandés.