Tres cordobeses entre los destacados golfistas que participarán en el L.A.A. Championship 2024

Este torneo, respaldado por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA), reunirá a los mejores golfistas aficionados de la región, brindándoles la oportunidad de competir por invitaciones a tres Majors del próximo año.

En esta edición, la Federación de Golf de Córdoba se enorgullece de contar con tres representantes de alto nivel. Segundo Oliva Pinto, del Córdoba Golf Club, Andrés Schönbaum (h), del Alta Gracia Golf Club, ambos recientes campeones de la Copa Los Andes, y Manuel Lozada, también del Córdoba Golf Club, prometen destacar en este prestigioso torneo.

Fundado en 2014, el LAAC tiene como objetivo impulsar el desarrollo del golf amateur en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. Cada año, los campos de golf de la región se convierten en escenario de enfrentamientos entre los más destacados aficionados del deporte, algunos de los cuales han dejado una marca indeleble en la competencia, como Nicolás Echavarría, Sebastián Muñoz, Alejandro Tosti, Mito Pereira y Joaquín Niemann.

El campeón del LAAC no solo se llevará el título, sino también invitaciones exclusivas para participar en el Masters Tournament 2024 en Augusta National Golf Club, The 152nd Open en Royal Troon y el 124th U.S. Open en Pinehurst No. 2. Además, obtendrá exenciones completas para competir en The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y otros campeonatos amateurs de la USGA para los que sea elegible. Los jugadores que ocupen el segundo lugar tendrán la oportunidad de ingresar directamente a las fases finales de clasificación para The Open y U.S. Open Championship de 2024.

Este evento contará con la participación de 108 jugadores representando a 29 países y territorios reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) de toda América Latina. Entre ellos, se destacan en el World Amateur Golf Ranking (WAGR) mexicanos como Omar Morales, José Cristóbal Islas y Santiago de la Fuente, así como Chris Richards Jr. de Trinidad y Tobago y el brasileño Andrey Borges Xavier. Además, Aaron Jarvis, campeón del Latin America Amateur Championship 2022, hará su tercera aparición consecutiva y cuarta en general, buscando mantener su posición en la élite del golf amateur.

La expectativa crece mientras estos destacados golfistas se preparan para enfrentarse en el Santa María Golf Club, en busca de la gloria y la oportunidad de competir en los escenarios más prestigiosos del golf mundial.