Triple corona deportiva en Córdoba

Durante un vibrante fin de semana, el Polo Deportivo Kempes se consolidó nuevamente como el punto de encuentro para cientos de atletas cordobeses y visitantes de otras provincias. Las instalaciones albergaron simultáneamente eventos de ciclismo, taekwondo y tenis, en un marco ideal marcado por el clima, el espíritu competitivo y el acompañamiento familiar.

Taekwondo: nivel nacional y tecnología de vanguardia

El gimnasio del Kempes fue la sede del Córdoba Open 2025, evento que se desarrolló del 19 al 21 de septiembre. Organizado por la Asociación Taekwondo Mediterránea, con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes, el evento incluyó alojamiento para las delegaciones en el albergue del estadio.

La actividad inició con un campus de entrenamiento que se extendió durante el viernes y el sábado. Este campus contó con la presencia de figuras nacionales de gran relieve, como el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Álvarez; el competidor olímpico Lucas Guzmán; y los referentes Adrián Ferrari y Gonzalo Vallejos. Estos profesionales abordaron diversas estrategias competitivas aplicadas tanto en la modalidad kyorugui como en poomsae.

El domingo se llevó a cabo el Torneo Provincial Rankeable y Open, fiscalizado por la Federación de Taekwondo de la Provincia de Córdoba.

Esta competencia convocó a más de 170 participantes procedentes de Córdoba capital, el interior provincial y provincias limítrofes como La Rioja, La Pampa, San Luis y Buenos Aires. Para garantizar la excelencia y el alto rendimiento, las disputas se realizaron utilizando pecheras electrónicas Daedo Gen II, confirmando el gran nivel alcanzado por la disciplina a nivel local.

Ciclismo: Gran Premio Primavera y crecimiento sostenido

El circuito del Estadio Mario Alberto Kempes se afianzó como una sede predilecta al albergar el Gran Premio Primavera de Ciclismo 2025, organizado por la Federación Ciclista Cordobesa.

La competencia reunió a ciclistas de múltiples edades, abarcando mangas para categorías como élite, Sub 23, junior y Máster A.

También se incluyeron pruebas para Máster B, C, D y E, damas y las categorías infantiles. La jornada, que destacó por su óptima organización, fue una clara demostración del crecimiento sostenido del ciclismo provincial y de la capacidad del predio para acoger el alto rendimiento.

Tenis: el semillero provincial en marcha

El sábado 21 marcó el inicio de la 5.ª edición de la Liga Provincial de Iniciación de Tenis, impulsada por la Federación Cordobesa de Tenis. Esta iniciativa formativa está dirigida a jóvenes de las categorías Sub-10 a Sub-18 y tiene como finalidad esencial fomentar la competencia y los valores deportivos desde las etapas iniciales.

La liga opera en cuatro zonas definidas: Córdoba capital (con el Kempes como sede principal) y, en el interior provincial, en Marcos Juárez, Río Tercero y Morteros.

Para brindar una experiencia cercana al tenis federado, la organización cuenta con logística profesional, árbitros oficiales y reglamentos adaptados a cada edad. Gracias al acompañamiento institucional y a la propuesta de partidos adaptados y medallas de reconocimiento, la liga se consolida anualmente como un semillero de talentos que alimenta los circuitos provincial y nacional.