El Real Madrid se impuso 2-1 al Barcelona en una nueva edición de El Clásico, disputada por la fecha 10 de La Liga española en el estadio Santiago Bernabéu. La victoria de la "Casa Blanca" consolidó su posición como líder del torneo con 27 puntos, sacándole 5 de ventaja al escolta culé, que se mantiene con 22 unidades tras nueve partidos jugados.

Los goles del triunfo madrileño fueron obra de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Mbappé abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo, aunque previamente le habían anulado un gol por fuera de juego y el VAR había invalidado un penal a favor del Real Madrid. El Barcelona, que inició con Frenkie de Jong como capitán, logró empatar a través de Fermín López a los 37 minutos. Sin embargo, el empate duró poco, ya que Bellingham devolvió la ventaja al Real Madrid a los 42 minutos de la primera mitad, sellando el 2-1 definitivo.

El partido, arbitrado por César Soto Grado, estuvo lleno de intensidad, polémicas y jugadas destacadas. En el segundo tiempo, el arquero del Barcelona, Wojciech Szczęsny, le atajó un penal a Mbappé luego de una mano cobrada a Eric García con ayuda del VAR. El encuentro terminó con la expulsión de Pedri, quien había sido amonestado previamente en el primer tiempo. Otros jugadores que recibieron tarjeta amarilla fueron Federico Valverde (Real Madrid) y Fermín López (Barcelona).

Aunque la nota principal fue el triunfo del equipo dirigido por Xabi Alonso, Franco Mastantuono estuvo en la convocatoria del Real Madrid (suplente 30) para El Clásico, pero el jugador argentino no llegó a sumar minutos en el encuentro. El Barcelona fue dirigido por Hansi Flick.

PREVIA

El Clásico de España: Real Madrid, a cortar la racha negativa

Una nueva edición del Clásico de España se disputa por la décima fecha de La Liga. El Real Madrid recibirá al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 12.15 hs. El encuentro, que será dirigido por el árbitro César Soto Grado, enfrenta al líder del campeonato contra su inmediato perseguidor.

El Real Madrid llega a este crucial duelo como puntero de La Liga, sumando 24 puntos tras haber ganado ocho partidos y perdido solo uno (5-2 frente al Atlético de Madrid). El merengue, que contará con la presencia de Franco Mastantuono, viene con el objetivo claro de revertir su historial reciente en el derbi. Los dirigidos por Xabi Alonso buscan cortar una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas ante el Barcelona. Cabe destacar que la temporada pasada perdieron los cuatro derbis, incluidas las finales de la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, en la Champions League el Real Madrid viene con puntaje ideal, encaminando su clasificación a octavos tras derrotar 1-0 a la Juventus.

Por su parte, el Barcelona se ubica segundo en la tabla de La Liga con 22 unidades, producto de siete victorias, un empate y una derrota. El equipo de Hansi Flick tiene una "prueba de fuego" en el Bernabéu y buscará estirar su racha ganadora en el Clásico. Respecto a su performance europea, el Barça goleó 6-1 al Olympiacos en la tercera jornada de la Champions, aunque se encuentra noveno en su grupo. El club catalán enfrentará el desafío con bajas sensibles por lesión: Raphinha y Jules Koundé no podrán jugar. La participación de Robert Lewandowski está en duda y, en caso de que el polaco no esté disponible, su lugar será ocupado por Ferrán Torres.

Formaciones confirmadas y detalles para ver el partido

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Disney+ Premium y ESPN. Estas son las probables formaciones iniciales que presentarán ambos equipos:

El once inicial del Real Madrid:

Thibaut Courtois

Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham

Vinícius Júnior y Kylian Mbappé

DT: Xabi Alonso

La formación del Barcelona:

Wojciech Szczęsny

Jules Koundé (pese a la información de su baja por lesión, la fuente lista su presencia en el once inicial), Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde

Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López

Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford

DT: Hansi Flick

El encuentro se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y forma parte de una jornada clave en la que la tabla de posiciones de La Liga muestra la magnitud del enfrentamiento: el Real Madrid lidera con 24 puntos y el Barcelona es segundo con 22. Además, el encuentro llega precedido por declaraciones polémicas, incluyendo un "palazo" de Lamine Yamal contra el Real Madrid.