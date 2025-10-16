La Selección Argentina Sub 20 derrotó 1-0 a su par de Colombia por las semifinales del Mundial Sub-20.

El conjunto dirigido por Diego Placente lo ganó con autoridad en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El primer tiempo fue de mucho estudio y paridad. Ninguno quiso arriesgar de más y tuvo mucha fricción. El juego fue áspero y cortado, con muchas faltas en la mitad de la cancha. El conjunto nacional tuvo buenas aproximaciones de la mano de Gianluca Prestianni: el joven jugador del Benfica, hizo jugar y fue el más punzante en el ataque albiceleste.

A los 72 minutos del partido, una buena jugada colectiva desembocó en una gran asistencia de Alejo Sarco, que Mateo Silvetti convirtió en gol.

Algunos minutos más tarde, Jhon Rentería vio la roja por un agarrón y dejó a Colombia con 10 jugadores.

Sobre el final del partido, la selección cafetera intentó por los costados y con pelotazos al área pero no pudo torcer la valla albiceleste. El futbolista de la ''T'', Santiago Fernández ingresó sobre el final por Dylan Gorosito.

Argentina no ingresaba a la final de un Mundial Sub-20 desde Canadá 2007, torneo en el que brilló y se consagró campeón, venciendo a República Checa.

El próximo escollo de los dirigidos por Diego Placente será la Selección de Marruecos, que horas antes del partido de Argentina venció por penales a Francia. La gran final se jugará este domingo desde las 20 (hora argentina).