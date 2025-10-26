Aston Villa cumplió con su objetivo y se impuso por 1-0 ante el Manchester City en Villa Park, en el marco de la novena jornada de la Premier League. La victoria representó una combinación de buenas noticias y un fuerte revés para el equipo local.

La actuación estelar estuvo en el arco, donde Dibu Martínez fue titular para los Villanos. El arquero campeón del mundo supo mantener la valla invicta, resistiendo las embestidas de los Ciudadanos junto a toda su defensa. De hecho, la segunda parte del partido fue descrita como un "monólogo" del equipo de Pep Guardiola, pero la defensa de Birmingham se lució al repeler todos los ataques sin que Donnarumma tuviera que intervenir mayormente.

El único tanto del encuentro, considerado un golazo, fue convertido por Matty Cash a los 19 minutos de la primera mitad. El gol se originó en una jugada preparada del equipo de Unai Emery: Lucas Digne sacó un córner corto para John McGinn, quien asistió a Cash, que estaba en la medialuna del área. Cash enganchó y remató lejos del alcance de Gianluigi Donnarumma.

Lamentablemente, la celebración se vio ensombrecida por la lesión de Emiliano Buendía. El otro argentino titular tuvo que ser asistido para salir del campo de juego a los 29 minutos del primer tiempo. El exjugador del Bayer Leverkusen sintió una molestia en su pierna izquierda. A pesar de que el club todavía no ha emitido un comunicado oficial sobre la gravedad de la dolencia, se especula que Buendía estará fuera del terreno de juego por algunas semanas.