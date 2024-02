Triunfo de los Dogos XV en Brasil

Las condiciones climáticas desfavorables de la primera mitad le complicaron el traslado de la pelota a un Dogos XV que se mostró algo impreciso en ataque e indisciplinado en defensa.

Luego del breve párate que sufrió el partido por tormenta eléctrica, el equipo mostró otra cara y, con el correr de los minutos, empezó a ser cada vez más complicado de detener para la defensa rival que no pudo detener la llegada al ingoal de Mateo Soler tras una buena jugada individual.

En el segundo tiempo, Dogos XV entró decidido a no darle ninguna posibilidad a la franquicia brasileña y se mostró cada vez más superior en la lucha de forwards y con los backs desplegando su juego por afuera. Así llegó el try de Gandini, un Trypenal de maul y una conquista más apoyada por Bartonolini para dar cifras definitivas al encuentro.

Formaciones

Cobras Brasil XV: 1- Luciano Gabellieri, 2- Henrique Ribeiro, 3- Francisco Moreno, 4- Franco Carrera, 5- Ben Donald; 6- Matheus Claudio (C), 7- Rafael Teixeira, 8- Pedro Henrique Soares Aparecido, 9- Felipe Gonçalves, 10- Lucas Ferrer Spago, 11- Agustín Llano, 12- Victor Souza, 13- Joel Junior, 14- Sergio Silveira, 15- Robson Morais.

Suplentes: 16- Leonardo Souza, 17- Levy Marinho, 18- José Santucho, 19- Cleber Dias, 20- Renato Santos, 21- Maiki Santos, 22- Douglas Rauth, 23- Lucas Tranquez.

Cambios: Tranquez por Spago, Dias por Aparecido, Santucho por Moreno, R. Santos por Claudio, M. Santos por Teixeira, Souza por Gabellieri; Marinho por Ribeiro, Rauth por Gonçalves.

Amonestados: M. Santos

Dogos XV: 1- Santiago Pulella, 2- Boris Wenger, 3- Octavio Filippa, 4- Lautaro Simes, 5. Franco Molina (C), 6- Aitor Bildosola, 7- Ignacio Gandini, 8- Efraín Elías, 9- Agustín Moyano, 10- Julián Hernández, 11- Ernesto Giudice, 12- Leonardo Gea Salim, 13- Agustín Segura, 14- Nahuel Romero, 15- Mateo Soler.

Suplentes: 16- Tomás Bartolini, 17- Juan Aguirre, 18- Pedro Delgado, 19- Lorenzo Colidio, 20- Felipe Villagran, 21- Nicolás Viola, 22- Juan Bautista Baronio, 23- Faustino Sanchez Valarolo.

Cambios: Baronio por Romero, Colidio por Gandini, Viola por Moyano, Delgado por Filippa, Bartolini por Wenger, Sánchez Valarolo por Segura, Villagran por Molina, Aguirre por Pulella,

Amonestados: Moyano.

Tantos PT: 2' Penal de Spago (C), 13' Penal de Hernández (D), 15' Penal de Spago (C), 26' Try de Soler conv. por Hernández (D)

Tantos ST: 55' Try de Gandini conv. por Hernández (D), 63' Trypenal (D), 71' Try de Bartolini (D).

Final: Cobras Brasil XV 6 - Dogos XV 29

Números del Súper Rugby Américas

Resultados de la 2ª fecha

Pampas 52, American Raptors 17

Cobras 6, Dogos XV 29

Yacare XV 24, Selknam 20

Posiciones: Dogos XV y Pampas 10, Yacare XV 5, Cobras Brasil Rugby 4, Peñarol y Selknam 1, American Raptors 0.

Próxima fecha, 3ª

Viernes 1° de marzo

Peñarol vs. American Raptors, desde las 20

Sábado 2 de marzo

Cobras Brasil Rugby vs. Selknam, desde las 15

Dogos XV vs. Yacare XV, desde las 20.