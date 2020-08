El mandatario volvió a expresar su molestia porque los jugadores se arrodillen durante la entonación del himno nacional, pero aseguró que él no es único molesto, lo que significa que la liga tiene un problema mucho más importante de lo que se imagina.

"Creo que ha sido horrible para el baloncesto. La gente está enojada por eso (los equipos arrodillándose durante el himno nacional). No se dan cuenta. No quieren, tienen suficiente política con tipos como yo. Así que creo que la NBA está en problemas. Creo que tiene un gran problema, un problema mayor de lo que ellos creen", señaló en declaraciones para Fox Sports.

Trump ha sido señalado desde la NBA por sus críticas contras los jugadores e integrantes de los equipos de la liga. Sin embargo, el mandatario no se sorprende, ya que considera que al interior de la liga hay personas "desagradables y tontas".

"Algunos (jugadores y entrenadores) son muy desagradables, muy, muy desagradables, y francamente, muy tontos"

"No he notado que me devuelvan cosas, pero diré que no me sorprendería tanto. Algunos (jugadores y entrenadores) son muy desagradables, muy, muy desagradables, y francamente, muy tontos. Pero no me he dado cuenta de eso".

Uno de los jugadores que ha decidido levantar la voz ante las críticas de Donald Trump ha sido LeBron James, quien señaló que la NBA no perderá mucho si el presidente decide dejar de ver los partidos.

Al ser cuestionado sobre quién le parece mejor, LeBron o Michael Jordan, Trump no tuvo dudas en elegir a 'MJ', pero no sólo por lo mostrado en las canchas, sino también porque no se involucraba en asuntos políticos.

"Michael Jordan. Él no era político, así que le gusta más a la gente", culminó el presidente estadounidense.