El argentino Marco Trungelliti, quien cumple con el aislamiento por la crisis sanitaria en Andorra, donde vive con su mujer, criticó el trato de la ATP con los tenistas y supuso que no se volverá a jugar hasta el año que viene.

¿Cómo es su día a día durante este confinamiento?

Siempre he mantenido una rutina para no perder la forma física. Hemos respetado la vida como si estuviéramos viviendo la vida normal. Con mucha tranquilidad, haciendo yoga y ahora que podemos caminar o correr por fuera me va mucho mejor porque también quemas y te evades un poco.

Mucho se habla del fútbol de cuando volverá, ¿pero y el tenis?

Se me hace muy difícil ver que hasta el año que viene no volvamos a jugar, para este año lo veo imposible porque es una cuestión que todo el mundo tiene que estar sano y esto por desgracia no va a pasar. Por tanto, durante este 2020 no pasará absolutamente nada con el tenis. Lo único malo es que hay mucha gente que vive de este deporte y no sólo jugadores que hemos dejado de producir. Todo el equipo de trabajo que está detrás deja de cobrar. Los organismos del tenis son penosos y de la manera que manejan la situación sólo se me ocurre decir que es pobre. Todo el sistema está bastante flojo y no tienen en cuenta a los entrenadores, los preparadores físicos. Son gente que viven del tenis. A mi, honestamente no me está estresando, ya que pienso más que en mi salud en vez de jugar a tenis obviamente.

¿A nivel económico tiene incertidumbre?

Los tenistas profesionales no tenemos sueldo fijo. En el momento que dejamos de jugar dejamos de producir en su totalidad. Gastamos mucho cuando viajamos y aquí es verdad que está parte la ahorramos, pero la posibilidad de ganar dinero en los torneos no existe.

¿Incertidumbre? Sí. Puedo decir que me mantiene mi mujer y esto es una cuestión más del sistema del tenis profesional que es un desastre. De momento esto es lo que hay. Si es verdad que estuve 112 del mundo en el 2019 y la gente debe pensar que tengo la vida solucionada, pero la verdad es que soy un ser humano más. Lo que pudiste ganar en su día genial, pero ahora me toca gastarlo y es fastidiado para nosotros.

¿Te da "bronca" que la ATP no ayude a los tenistas profesionales que no están en el Top-10?

Sí. Es penoso lo que está pasando. En el tenis cada vez que bajas más de ránking es peor, es evidente, pero el que está 120 del mundo tiene problemas para llegar a final de mes. Es una realidad. No vendemos humo y es así. De momento, hay mucho enojo entre jugadores y entrenadores. Más que nada la gente está enfadada por la falta de apoyo. En el tenis no hay información y no perteneces a nada. Ni ayuda económica o mental. La falta de comunicación es terrorífica. Naturalmente los Top del deporte sí que tienen respuesta, pero estos son otra historia. Estamos hablando que los jugadores que están en el Top-100 tienen que crear un fondo para ayudar a los que están fuera de ese Top-100. No es la ATP que se está encargando de esto sino los mismos jugadores.

Fuente: EFE