Ser profesional y desarrollarse en lo que a uno más le gusta es de los desafíos más grandes que siempre se enfrentan. Y justamente eso en el camino del deportista se convierte en una dura tarea. Un sendero en el que hay que acelerar y saber cuándo frenar.

En ese momento está Tyron Jordan, quien se enfrenta a una nueva posibilidad de "probarse" como profesional en nuestra Liga Nacional luego de hacer tenido una respuesta por demás positiva en el básquetbol de España, donde jugó en la Liga LEB Plata con el Bodegas Rioja Logroño.

"Ansioso no es la palabra. Sí puedo decir que estoy emocionado y motivado por esta oportunidad. Por lograr llegar a Córdoba y ya poder estar con todos mis compañeros de equipo, junto a quienes deseo tener una gran temporada. Sé que Atenas es un club con mucha historia", afirmó Jordan mientras alternaba entrevista con su rutina física.

"Ahora estoy entrenando y levantando pesas, por eso demoro un poco (en responder)", dijo desde un importante gimnasio de Houston (Texas), de donde es oriundo. "Aquí también hago básquetbol", agregó.

¿Cómo has atravesado esta situación Mundial de Covid-19?

Estuve siempre en Houston, en casa. Entrenando todo el tiempo y haciendo lo necesario como para mantenerme sano y a salvo.

¿Cómo te describirías como jugador?

No tengo dudas en decir que soy duro. Me gusta involucrar mucho en el juego a todos mis compañeros y tomar buenas decisiones. Y me encanta ganar (risas).

¿Conoces algo de nuestra Liga?

Sí, por referencia de amigos que ya estuvieron jugando ahí y me hablaron muy bien. Les encantó. También escuché que tienen lindas hinchadas, buen ambiente. Que son increíbles.

¿Se puede saber quiénes?

Oh, sí? Tavario Miller (pivote, que jugó la temporada anterior en Quimsa) y George Williams (base-escolta que estuvo en Ferro)

¿Podés hablar de objetivos?

Sí. Lo que pretendo es ganar y que podamos ser un gran equipo en la Liga.

Vía Prensa Atenas