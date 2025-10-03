UFC 320 en Las Vegas: la revancha Ankalaev vs Pereira encabeza una cartelera de lujo

El próximo sábado 4 de octubre, el octágono de la UFC volverá a centrar la atención del mundo de las artes marciales mixtas con el evento UFC 320, programado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La jornada contará con tres instancias de combates —preliminares tempranos, cartelera preliminar y cartelera estelar— y ofrecerá dos peleas por título.

La atracción principal será la revancha entre el campeón de peso semipesado Magomed Ankalaev y el ex monarca Alex Pereira, en un duelo que promete gran intensidad por la disputa del cinturón. El ruso intentará consolidar su dominio en la división, mientras que el brasileño buscará recuperar la corona con la potencia que lo caracteriza.

La noche también tendrá otro cruce de máxima expectativa: la defensa del título de peso gallo que protagonizarán Merab Dvalishvili y Cory Sandhagen. Además, la cartelera estelar incluye los enfrentamientos de Jiri Prochazka vs Khalil Rountree Jr. (semipesado), Josh Emmett vs Youssef Zalal (pluma) y Abus Magomedov vs Joe Pyfer (medio).

Entre los combates preliminares se destacan los duelos Edmen Shahbazyan vs Andre Muñiz y Chris Gutiérrez vs Farid Basharat, mientras que en la tanda inicial figuran presentaciones de Macy Chiasson, Patchy Mix y Veronica Hardy, entre otros.

La transmisión variará según la región. En Argentina, los combates preliminares comenzarán a las 19.00, la cartelera previa a las 21.00 y los estelares desde las 23.00. En Colombia se podrán seguir desde las 17.00, 19.00 y 21.00, respectivamente. En México, el inicio será a las 16.00 para los preliminares tempranos y a las 20.00 para la cartelera principal.

El evento estará disponible en Latinoamérica a través de Disney+ para la cartelera estelar, además de ESPN y Fox Sports Premium para las preliminares. De manera global, podrá seguirse por UFC Fight Pass.