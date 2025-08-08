Cinco tenistas argentinos saltan a la cancha para disputar este viernes sus partidos de primera ronda en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo que se juega sobre superficie dura y sirve como antesala del US Open, el último Grand Slam del año que comenzará el 24 de agosto en Nueva York.

La jornada arrancó con saldo dispar para los primeros dos representantes nacionales.

Camilo Ugo Carabelli logró una gran victoria ante el japonés Kei Nishikori (67°), al que superó por 7-5 y 6-3 en sets corridos. En tanto, Thiago Tirante no pudo ante el italiano Luca Nardi (97°) y cayó por 6-4 y 7-6 (7/4), en un duelo ajustado.

Otro buen debut fue el de Francisco Comesaña, barrió al español Jaume Munar (51°) con un sólido doble 6-4. En la segunda ronda, el “Tiburón” deberá enfrentarse al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi, que viene en alza tras campeonar en Umag y Bastad.

Mariano Navone (77°), que ingresó al cuadro como lucky loser, cayó ante Adam Walton en un partido que tenía prácticamente dominado y no pudo cerrar. El joven nuevejuliense completó su buen inicio de partido que lo había puesto 6-4 arriba. En la segunda manga tuvo para concretar su victoria, pero el australiano se terminó imponiendo 7-6 y 6-1 en los sets restantes.

La última en entrar en acción fue la marplatense Solana Sierra (72°), única representante nacional en el cuadro femenino. Tras perder en la última ronda de la qualy, se benefició con la baja de Naomi Osaka y entró al cuadro principal como primera suplente. Sierra luchó pero cayó en manos de Iva Jovic (88°), de apenas 17 años. Fue 6-3 y 7-6 para la tenista local.

AGENDA

Este sábado Etcheverry y Báez saltarán a la cancha para afrontar sus compromisos de segunda ronda. La particularidad es que ambos jugarán contra tenistas canadienses.

El platense, Tomás Etcheverry enfrentará a un siempre peligroso y campeón como Auger Aliassime. Será desde las 13.10 hora Argentina. En tanto, Seba Báez se medirá ante Gabriel Diallo, no antes de las 14.30 hora argentina.