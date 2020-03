El ex jugador de la selección alemana y ex presidente de Bayern Munich, Uli Hoeness, brindó una entrevista a la revista Kicker en la que manifestó que después del coronavirus "el mundo del fútbol será distinto".

Hoeness, quien también purgó un tiempo en la cárcel por evasión impositiva, señaló que por un tiempo no se pagarán las grandes cifras de dinero que se conocieron en los últimos tiempos a raíz de los efectos negativos de la pandemia en la economía mundial y de los clubes deportivos.

"Es algo que no se puede imponer pero no puedo imaginar que en los próximos años haya fichajes por 100 millones de euros", dijo. "El precio de los traspasos caerá, las sumas en los próximos tres años no podrán moverse al nivel de antes, porque todos los países están afectados. Muy probablemente el mundo del fútbol será distinto", agregó.

Sobre el futuro de la Bundesliga (el campeonato alemán), Hoeness no se mostró dramático y adelantó que si los partidos se juegan a puertas cerradas, la estabilidad de los clubes no corre peligro.

"Los partidos a puerta cerrada también garantizarían el reparto de los dineros de televisión y si eso es posible no habrá riesgos existenciales para 2019/2020".

Por último, Hoeness afirmó que quienes digan cuándo puede volver a jugarse al fútbol "son charlatanes".