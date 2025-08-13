Argentina ha vuelto a sumar un nuevo oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, esta vez de la mano del talentoso nadador Ulises Saravia en la prueba de los 100 metros espalda. Esta victoria marca la tercera vez que la delegación argentina de natación se sube a lo más alto del podio en esta edición de los Juegos.

Saravia no solo consiguió la medalla de oro, sino que lo hizo con un tiempo de 53.89 segundos, estableciendo un nuevo récord panamericano. Este impresionante desempeño también le aseguró la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima en 2027. En la final, el joven argentino superó a Maximilian Wilson, de Islas Vírgenes, y a Jack Harvey, de Bermudas.

La carrera de Saravia ya cuenta con logros notables a su corta edad:

En Santiago 2023, obtuvo la medalla de plata en los 100 metros espalda.

Gracias a su desempeño, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ha quebrado récords argentinos en 2023 y 2024 en las pruebas de 50 (23.63), 100 (51.67) y 200 (1:55.86) metros espalda.

Recientemente, se consagró campeón absoluto en España con el club Nados de Castellón.

Mirando hacia el futuro, Ulises ha dado un gran paso en su trayectoria al ser reclutado por la Universidad de Tennessee. A partir de la próxima temporada, competirá para uno de los programas universitarios de mayor prestigio en la Asociación Nacional de Atletas Colegiados (NCAA) de los Estados Unidos.

La natación argentina ha tenido una destacada actuación en estos Juegos Panamericanos 2025, sumando otras medallas doradas además de la de Saravia. Previamente, Malena Santillán obtuvo el oro en la prueba de 200 metros espalda y Agostina Hein lo hizo en los 400 metros libres.