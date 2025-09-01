La preparación de la Selección Argentina para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ha comenzado, con la llegada de los primeros jugadores al país. Estos encuentros, que prometen ser muy especiales para Lionel Messi, enfrentarán a la Albiceleste con Venezuela y Ecuador.

Este domingo por la mañana, un grupo de figuras arribó a Ezeiza tras cumplir con sus compromisos en sus respectivos clubes. Entre los primeros en pisar suelo argentino se encuentran:

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Cuti Romero (Tottenham)

Claudio Echeverri

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Se espera que a lo largo del día sigan llegando más futbolistas para completar el plantel.

El director técnico, Lionel Scaloni, comenzará a trabajar en la formación una vez que cuente con todos los convocados. Un desafío importante será encontrar al reemplazante de Enzo Fernández, quien se encuentra suspendido para estos partidos.

La agenda de la Selección Argentina para esta doble fecha incluye:

Jueves 4 de septiembre: enfrentará a Venezuela en el estadio Monumental.

Martes 9 de septiembre: cerrará las Eliminatorias como visitante ante Ecuador.

Cabe destacar que el conjunto nacional ya se aseguró el primer puesto y está clasificado para la próxima Copa del Mundo.

Estos partidos tienen un significado particular para el capitán, Lionel Messi. El astro rosarino ha confirmado que esta doble fecha será la última por Eliminatorias con la Selección Argentina. Esto convierte al choque contra Venezuela en el Monumental en una ocasión potencialmente histórica, ya que podría ser su último partido por los puntos en el país.

Aunque el camino en las Eliminatorias llega a su fin para Messi, su futuro con la Selección Argentina aún contempla importantes compromisos. Más allá de exhibiciones programadas contra la Vinotinto y Puerto Rico en octubre en Estados Unidos, la Albiceleste tiene pendiente la Finalísima ante España y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Messi, actualmente, se encuentra disputando la final de la Leagues Cup con Inter Miami este mismo domingo.

Ante el anuncio de Messi, la reflexión de Scaloni resalta la importancia de "disfrutarlo ahora", una frase que resuena con la trascendencia de estos próximos encuentros.