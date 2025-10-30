Que Diego Armando Maradona podría ser una religión en sí mismo, no es novedad. Su narrativa supera a muchos credos en historias, en felicidad, y en verdades documentadas que lo hicieron mito.

En el aniversario 65 de su natalicio, hay un espacio ecuménico que está siempre abierto.

¿Dónde? En San Andrés Cholula, México, la región con mayor cantidad de iglesias del mundo.

Allí, hace unos años Marcelo Buchet abrió el lugar. Ahí es donde funciona la “Iglesia Maradoniana de México”.

Haberlo conocido en su paso como entrenador del Dorados de México y el deterioro de su salud llevaron a este argentino emigrado a verse en la necesidad de construirlo.

