Un club europeo prepara una inversión millonaria para quedarse con Julián Álvarez

Julián Álvarez vuelve a ser noticia en Europa tras su gran actuación en el clásico madrileño, donde convirtió dos goles en la victoria del Atlético sobre el Real Madrid. Según informó el diario SPORT, el delantero argentino es el máximo objetivo del FC Barcelona para el próximo mercado de pases.

El medio español señaló que la dirigencia blaugrana considera al atacante de la Selección argentina como el reemplazo ideal de Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza al término de la temporada. El plan del club catalán apunta a incorporarlo en el verano europeo de 2026.

El interés del Barcelona por Álvarez no es nuevo. Su representante, Fernando Hidalgo, había reconocido meses atrás que el jugador siente admiración por los equipos españoles y por la trayectoria de Lionel Messi en el Barça, lo que alimenta la ilusión de los hinchas culés.

Sin embargo, la operación aparece como compleja en lo económico. Álvarez tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid y una cláusula de rescisión elevada, cercana a los 500 millones de euros. Barcelona intentaría negociar una cifra en torno a los 200 millones, siempre y cuando exista voluntad de ambas partes para iniciar conversaciones.

El futuro de Lewandowski será un factor clave para el margen salarial del club catalán, que necesita cumplir con las normativas de La Liga para inscribir refuerzos. En paralelo, entre las alternativas que maneja la dirigencia figura Erling Haaland, cuyo nombre también aparece en el radar del Barça en caso de no prosperar la llegada de Álvarez.