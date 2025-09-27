Un duro revés en Mendoza: el Jockey Club de Córdoba cayó en la final del Torneo del Interior A

El Jockey Club de Córdoba no pudo coronar su gran campaña en el Torneo del Interior A y cayó en la final por un contundente 27-7 ante un Marista RC que se hizo fuerte en su casa. El encuentro, disputado en Luján de Cuyo, Mendoza, dejó un sabor amargo para el conjunto cordobés, que se vio superado por un rival descrito como una "verdadera máquina".

El partido comenzó con paridad, pero el equipo local, Marista, rompió el cero con un penal de Bautista Filizzola. Jockey tuvo la oportunidad de igualar la historia a los 20 minutos, pero un penal fallado por Facundo Rodríguez impidió el empate. El punto de inflexión del encuentro llegó apenas un minuto después, cuando el equipo visitante sufrió un golpe durísimo al quedarse con un jugador menos por la expulsión de su capitán, Augusto Cugnini. Esta situación fue aprovechada de inmediato por Marista, que anotó un try y una conversión para estirar la ventaja a 10-0.

A pesar de la adversidad numérica, el equipo dirigido por Javier Fiori mostró carácter y reaccionó. Sobre los 32 minutos del primer tiempo, llegó el try del hooker Leandro Nassif, que con la posterior conversión de Facundo Rodríguez acortó la distancia a 10-7 y devolvió la esperanza al conjunto cordobés. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Marista respondió rápidamente con otro try convertido, llevando el marcador a 17-7. Para cerrar una primera mitad esquiva, Rodríguez falló otro penal que podría haber acercado al equipo antes del descanso.

El segundo tiempo fue una exhibición del equipo local, que supo manejar la ventaja y la superioridad numérica. Un penal de Julián Hernández al inicio del complemento aumentó la diferencia a 20-7, complicando aún más las aspiraciones de Jockey Club. El equipo cordobés intentó, pero no logró quebrar la defensa mendocina. Sobre el final del partido, Marista sentenció la historia con un último try de Genaro Podestá, convertido por un intratable Hernández, para sellar el 27-7 definitivo.

De esta manera, el Jockey Club de Córdoba se quedó a las puertas de la gloria, cerrando una temporada en la que luchó hasta el final pero no pudo superar el último y más difícil escollo del torneo.