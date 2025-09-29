Un exarquero sufrió un infarto en un partido homenaje y fue reanimado por un compañero

Una situación de extrema preocupación se vivió este domingo en Chile durante el partido homenaje denominado “Adiós, capitanes”, organizado por la Universidad Católica. El exarquero Patricio Toledo, de 63 años, cayó desplomado en el campo de juego a raíz de un infarto agudo de miocardio.

El hecho ocurrió en el Claro Arena, a pocos minutos de iniciado el encuentro que reunió a distintas figuras históricas del fútbol chileno. Según se pudo observar en la transmisión, Toledo se desvaneció tras participar en una jugada y generó inmediata alarma entre futbolistas y espectadores.

En ese momento, Gerardo Manuel Reinoso, excompañero del guardameta en la UC, reaccionó rápidamente y le practicó maniobras de reanimación hasta la llegada del personal médico. Posteriormente, Toledo fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se le realizó una angioplastia.

A través de un comunicado oficial, la Universidad Católica informó que el exarquero se encuentra “estable y consciente” gracias a la rápida atención recibida tanto en el estadio como en el centro asistencial.

Pese al dramático episodio, el evento continuó y contó con la participación de referentes como José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic.