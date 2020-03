J.R. Smith, ex jugador de los Cleveland Cavaliers, fue uno de los que explotó en sus redes sociales contra Trump después de que el mandatario publicara un mensaje exigiéndole a los medios de comunicación que no transmitieran noticias falsas. “¡Callate y hace algo, payaso!”, escribió quien fue campeón de la NBA en 2016.

Esta no es la primera vez en esta crisis mundial que un jugador o ex jugador de la liga más importante de básquet criticará la actuación del presidente. Jeremy Lin, actual integrante de los Beijing Ducks en China, lo acusó de racista después de que Trump denominará como “virus chino” al COVID-19.

Man shut up! An do something! Fucking clown https://t.co/qZN3Lmmx8s