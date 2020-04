Agustín Canapino le puso suspenso a la definición del "Campeonato de las Estrellas" al pelear al frente de la carrera y llevarse la victoria, aunque Maximiliano Lezaeta fue impecable en su trabajo para batallar con el arrecifeño hasta la bandera a cuadros y consagrarse campeón del certamen virtual del Súper TC2000, que volvió a ofrecer una espectáculo emocionante en la Gran Final corrida en el circuito El Zonda de San Juan.

Hace ocho años que compite en simuladores y a los 24 años, acaba de ganar su decimonoveno certamen en el mundo del simracing. Un verdadero talento de las carreras virtuales, con el perfil de un piloto de raza, que creció en los autódromos viendo a su padre y primo salir campeones en múltiples certámenes zonales.

We have achieved our first eSports Title! @maxilezaeta is the #campeonatodelasestrellas Champion!



Obtuvimos nuestro primer título de eSports! @maxilezaeta es el campeón del #campeonatodelasestrellas #GoGreen #GoJuncos #Simracing #SuperTC2000 pic.twitter.com/miKMfimqpb