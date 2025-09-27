Un gol increíble: el arquero de San Telmo anotó desde 80 metros

La Isla Maciel fue escenario de una jugada poco frecuente en el fútbol argentino. En el partido correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional, Joaquín Enrico, arquero de San Telmo, anotó un gol de arco a arco que se volvió rápidamente viral en redes sociales.

La acción se produjo a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Enrico sacó desde su área con un remate largo que, ayudado por el viento y el pique de la pelota en el campo rival, sorprendió al guardameta jujeño Milton Álvarez. La maniobra significó el 2-0 parcial para el conjunto local.

El encuentro había comenzado favorable para el Candombero gracias al tanto de Nicolás Morro, capitán del equipo, quien a los 24 minutos abrió el marcador con un cabezazo. Poco después llegó la anotación de Enrico, que amplió la ventaja y dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada.

En el complemento, Sebastián Cocimano estiró la diferencia para San Telmo, mientras que Gimnasia reaccionó con los goles de Diego López y Alejandro Quintana en un lapso de apenas dos minutos. Pese a la reacción visitante, el resultado final quedó 3-2 a favor del equipo de la Isla Maciel, que sumó tres puntos importantes en su objetivo de escalar posiciones en el torneo.