El viernes por la noche, en el Caribe Royal Orlando de Florida, se produjo una de las definiciones más impactantes de la temporada en el boxeo internacional. El brasileño Pedro Da Silva Conceiçao se impuso al cubano Renny Viamonte con un nocaut categórico en el segundo asalto de un combate correspondiente a la categoría superligeros.

La acción se resolvió cuando transcurrían casi dos minutos del round. Da Silva Conceiçao, con la guardia firme y un ataque frontal, conectó un derechazo sobre el parietal izquierdo de su rival. El golpe fue contundente: Viamonte cayó de inmediato al suelo sin reacción, lo que obligó a la árbitra Alicia Collins a detener el pleito y solicitar la asistencia médica en el cuadrilátero.

El púgil brasileño, nacido en Vitória y radicado en Boca Ratón, conserva así su invicto profesional con cinco victorias, tres de ellas por la vía rápida. Con 1,77 metros de altura y 66 kilos, Da Silva Conceiçao comienza a consolidarse como una de las jóvenes promesas de la disciplina.

La cartelera de Orlando reunió a diez combates entre prospectos y contó con transmisión en vivo de la plataforma DAZN. En primera fila estuvo presente el youtuber e influencer Jake Paul, quien se mostró sorprendido por la definición y compartió su reacción en redes sociales.

Con apenas 23 años, “El Diamante Negro” dio un paso importante en su carrera con una victoria que lo posiciona como un boxeador a seguir en el circuito internacional.