Un grosero error de Otamendi dejó a Benfica sin la victoria

Benfica no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 1-1 con Santa Clara en el Estádio Da Luz, por la cuarta fecha de la Primeira Liga de Portugal. El gol visitante llegó tras una acción desafortunada del defensor argentino Nicolás Otamendi, quien intentó ceder de cabeza a su arquero pero no logró el contacto correcto y habilitó al delantero Vinícius Lopes, autor de la igualdad en tiempo agregado.

El encuentro había comenzado favorable al conjunto local luego de la expulsión de Paulo Victor a los 34 minutos del primer tiempo. Con un hombre más, las Águilas se adelantaron en el marcador gracias a Vangelis Pavlidis, que convirtió a los 59 minutos. Sin embargo, en el cierre del partido, el error defensivo permitió la reacción de la visita.

Tras el encuentro, Otamendi, capitán del Benfica, reconoció públicamente su responsabilidad en la jugada que definió el resultado. Con este empate, el equipo dirigido por Bruno Lage suma 10 puntos en la tabla de posiciones, quedando por detrás de Porto, que lidera con puntaje ideal.

En el compromiso también participaron los argentinos Enzo Barrenechea, titular los 90 minutos en Santa Clara, y Gianluca Prestianni, que ingresó en el complemento para Benfica.