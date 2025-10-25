River Plate vivió una nueva noche adversa en Córdoba. El conjunto que conduce Marcelo Gallardo fue eliminado en las semifinales de la Copa Argentina tras caer por penales frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, y la frustración se trasladó fuera del campo de juego.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Giuliano Galoppo, quien falló su remate en la definición, fue increpado por un hincha que le recriminó la ejecución fallida. Según se observó en imágenes tomadas tras el encuentro, el simpatizante le gritó varias veces “esto no es Banfield”, en referencia a su paso por el club del sur bonaerense. Galoppo escuchó el reclamo, pero no respondió y se limitó a observar al aficionado mientras el plantel se subía al micro.

El mediocampista había ingresado en el tramo final del partido, reemplazando a Kevin Castaño, y se hizo cargo del segundo penal de la serie, luego del fallo inicial de Miguel Borja. Su remate, bajo y con poca potencia, salió desviado junto al palo izquierdo del arquero Ezequiel Centurión.

Con esta derrota, River perdió una de las tres vías para acceder a la Copa Libertadores 2026. El equipo de Gallardo ahora deberá apuntar a ganar el Torneo Clausura o buscar su clasificación mediante la tabla anual acumulada, que también otorga cupos al certamen continental.