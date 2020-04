La polémica está a la orden del día. El engranaje económico del fútbol clama por una rebaja en las ganancias de las grandes estrellas. Algunas instituciones colocan la discusión en una situación de índole moral: deben los futbolistas seguir percibiendo su salario, a pesar de no estar jugando?

En nuestro país Carlos Tévez encendió la mecha y aseveró que los futbolistas pueden estar varios meses sin cobrar. Jugadores de las categorías del ascenso y colegas de la propia Superliga, criticaron con dureza las declaraciones del "Apache", por no considerar a los representantes de las categorías menores.

En España la discusión parece estar saldada, y aclararon que se trata de aquellos que cobran fortunas y pueden pasar varios meses sin tener ingresos, no de los que se desempeñan como profesionales en categorías de menor relevancia y no viven con grandes lujos.

Fue Lionel Messi quien tomó la voz de mando en el Barcelona y mediante un comunicado firmado por todo el plantel, anunció que cobrarían el 30% de lo que les corresponde buscando colaborar también con el pago del sueldo de todos los empleados del club. De igual manera, en la vereda de enfrente no se tomó esa misma decisión, y fue Toni Kross quien en diálogo con SWR Sport, dejó en claro que no comparte dicha postura, pero no por un tema de egoísmo o querer seguir ganando dinero, sino por su visión de qué sucede con ese monto si no va a su bolsillo.

"Una bajada de sueldo es como una donación en vano o para el club. Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario”, señaló el alemán.