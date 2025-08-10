Un policía mató a dos personas tras el clásico entre Nacional y Peñarol en Uruguay

Este sábado, en la ciudad uruguaya de Toledo, se produjo un hecho trágico luego del clásico entre Nacional y Peñarol: dos personas perdieron la vida en un episodio que involucró a un funcionario policial fuera de servicio.

Según información oficial del Ministerio del Interior de Uruguay, el incidente ocurrió alrededor de las 17:20 horas en la intersección de las calles Torres Quiroga y José Mateo Quiroga, luego de que un vecino alertara a la línea de emergencias 911 por detonaciones en la vía pública.

De acuerdo con los datos preliminares, el efectivo policial se encontraba observando el encuentro deportivo junto a otras personas, en una vivienda donde se había colgado una bandera de Peñarol. Tras el final del partido, un grupo de seis personas llegó al lugar en dos motocicletas; una de ellas portaba un arma de fuego, según las versiones recogidas en el lugar.

Frente a esta situación, el policía hizo uso de su arma reglamentaria, y los disparos realizados resultaron en la muerte de dos de los recién llegados. Posteriormente, el agente fue detenido de manera preventiva y su arma fue incautada por orden del fiscal de Toledo, Luis Álvez.

Horas más tarde, el funcionario fue liberado bajo la condición de “emplazado”, una figura jurídica que lo obliga a comparecer ante la Fiscalía en cuanto sea requerido. En el sitio del hecho trabajaron efectivos de la Jefatura de Canelones y personal de Policía Científica, quienes recolectaron evidencia para avanzar en la investigación.