Un policía mató a dos personas tras el clásico entre Nacional y Peñarol en Uruguay
El hecho ocurrió en Toledo, donde un agente fuera de servicio disparó su arma reglamentaria durante un enfrentamiento. La Fiscalía lo liberó bajo la figura de emplazado.
Este sábado, en la ciudad uruguaya de Toledo, se produjo un hecho trágico luego del clásico entre Nacional y Peñarol: dos personas perdieron la vida en un episodio que involucró a un funcionario policial fuera de servicio.
Según información oficial del Ministerio del Interior de Uruguay, el incidente ocurrió alrededor de las 17:20 horas en la intersección de las calles Torres Quiroga y José Mateo Quiroga, luego de que un vecino alertara a la línea de emergencias 911 por detonaciones en la vía pública.
De acuerdo con los datos preliminares, el efectivo policial se encontraba observando el encuentro deportivo junto a otras personas, en una vivienda donde se había colgado una bandera de Peñarol. Tras el final del partido, un grupo de seis personas llegó al lugar en dos motocicletas; una de ellas portaba un arma de fuego, según las versiones recogidas en el lugar.
Frente a esta situación, el policía hizo uso de su arma reglamentaria, y los disparos realizados resultaron en la muerte de dos de los recién llegados. Posteriormente, el agente fue detenido de manera preventiva y su arma fue incautada por orden del fiscal de Toledo, Luis Álvez.
Horas más tarde, el funcionario fue liberado bajo la condición de “emplazado”, una figura jurídica que lo obliga a comparecer ante la Fiscalía en cuanto sea requerido. En el sitio del hecho trabajaron efectivos de la Jefatura de Canelones y personal de Policía Científica, quienes recolectaron evidencia para avanzar en la investigación.