Racing, envuelto en una crisis futbolística que totaliza seis presentaciones sin victorias, será local ante Estudiantes de La Plata, que llega con intenciones de seguir cerca de la punta y clasificar para la próxima Copa Libertadores, en uno de los partidos a jugarse este domingo por la 14ta. fecha de la Liga Profesional.



El encuentro se jugará este domingo desde las 20.15 en el estadio Presidente Perón, ubicado en la ciudad de Avellaneda, televisado por Fox Sports y con el arbitraje de Fernando Echenique.



El "Cilindro" tendrá completo el 50 por ciento de su aforo teniendo en cuenta la posibilidad que tienen los hinchas a partir de esta fecha de volver a la cancha.



En apenas 15 días los planes de Racing de desvanecieron. No suma un triunfo hace seis fechas, perdió dos cotejos consecutivos ante Talleres y Argentinos Juniors en la LPF, derrotas que lo alejaron de la punta (también de la clasificación para la próxima Libertadores) y además quedó eliminado de la Copa Argentina en cuartos de final ante Godoy Cruz.



El interinato de Claudio Ubeda, quien reemplazó al despedido Juan Antonio Pizzi, ya es un fracaso, por falencias propias y un evidente bajón de varias individualidades, pero no hay un sustituto a la vista ya que todos aquellos que podrían interesarle a Racing para ocupar el cargo, Gabriel Heinze, Alexander Medina, Guillermo Barros Schelotto y Javier Mascherano, por algún motivo recién podrían asumir en 2022.



Por ello, Ubeda sigue con su interinato, pese a las críticas de algunos referentes como Lisandro López y Leonardo Sigali, con el apoyo del presidente Víctor Blanco, aunque lo concreto es que persiste en el puesto porque no hay quien pueda reemplazarlo.



El hincha de Racing volverá al estadio y alentará a su equipo, dando muestras del amor hacia sus colores, pero en caso de que el resultado sea adverso será difícil que el presidente Blanco salga indemne de la bronca de los simpatizantes y de las facturas pendientes que se han acumulado a lo largo de los 19 meses con canchas vacías.



Estudiantes es un típico equipo de Ricardo Zielinski, que dirigió a Racing en 2016, con mucho trabajo táctico y sabiendo claramente a que juega y que ruta tomar para alcanzar el objetivo.



El "Pincha" suma 24 puntos, con siete triunfos, tres empates y tres reveses, con apenas una derrota en sus últimas ocho presentaciones y cuatro sin perder.



Estudiantes irá a Avellaneda por los tres puntos, intentará aprovechar el mal momento y las urgencias del rival, porque necesita vencer para seguir cerca de Talleres y River y continuar soñando con jugar la Libertadores, ese trofeo que ganó en cuatro ocasiones, en 2022.



En cuanto al historial es muy parejo en 175 cotejos, con ventaja para la "Academia" de 68 victorias contra 65 y 42 igualdades, sumando Racing tres triunfos consecutivos ante los "Pinchas".