Un surfista profesional perdió la vida en un ataque de tiburón en Sídney

Un surfista de 57 años, identificado como Mercury Psillakis, falleció este sábado en Long Reef Beach, al norte de Sídney, luego de ser atacado por un tiburón mientras se encontraba en el agua con un grupo de amigos.

De acuerdo con la Policía de Nueva Gales del Sur, el hecho se produjo alrededor de las 9:30 de la mañana, a unos 100 metros de la orilla. Tras el ataque, el hombre fue arrastrado fuera del agua por otras personas presentes en la playa, pero ya presentaba heridas de extrema gravedad y no pudo ser reanimado.

Testigos describieron que la aleta dorsal del animal era de gran tamaño y calificaron la escena como impactante. Las autoridades dispusieron el cierre inmediato de varias playas cercanas como medida preventiva.

Agentes especializados recolectaron fragmentos de la tabla de surf que serán analizados para precisar las características del tiburón. Según registros oficiales, se trata del primer ataque mortal en Sídney desde febrero de 2022, año en el que se rompió una racha de casi seis décadas sin víctimas fatales por incidentes de este tipo.