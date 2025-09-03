Una ausencia encendió la alarma en la Selección antes de enfrentar a Venezuela

La Selección argentina volvió a entrenarse este martes en el Predio de Ezeiza con la mira puesta en el partido frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro se disputará el próximo jueves a las 20.30 en el estadio Más Monumental.

Lionel Scaloni contó con casi la totalidad del plantel, aunque todavía se espera la llegada de Alexis Mac Allister, demorado por inconvenientes en su vuelo desde Inglaterra. Sin embargo, la principal novedad de la jornada fue la ausencia de Nicolás Otamendi, que no salió al campo de juego y realizó trabajos diferenciados en el gimnasio.

Si bien no hubo un parte médico oficial, trascendió que el defensor del Benfica tendría una molestia muscular que lo pone en duda para el compromiso ante la “Vinotinto”. En caso de que no llegue en condiciones, una de las alternativas para ocupar su lugar es Leonardo Balerdi, quien ya lo reemplazó en el último encuentro frente a Chile.

Mientras tanto, Otamendi publicó en redes sociales una imagen de su arribo al predio al mismo tiempo que sus compañeros se entrenaban, lo que generó cierta confusión entre los hinchas.

Agenda de la Selección argentina