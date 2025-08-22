El Tribunal de Disciplina confirmó este jueves que el capitán de Instituto, Fernando Alarcón, deberá cumplir una sola fecha de suspensión tras haber sido expulsado en la derrota ante Unión de Santa Fe.

El defensor recibió la tarjeta roja directa en el tramo final del encuentro, cuando el equipo cordobés caía 4-0 en Santa Fe. La acción se produjo por una infracción sobre Augusto Solari, que necesitó atención médica en el campo de juego.

Con la sanción confirmada, Alarcón no podrá estar en el próximo compromiso frente a San Lorenzo, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, quedará habilitado para el siguiente partido, en el que Instituto recibirá a Independiente en Alta Córdoba, el viernes 29 de agosto a las 21.15.

La Gloria atraviesa un inicio irregular en el certamen, donde ya sufrió dos derrotas abultadas, primero frente a River y luego ante Unión.