Una camiseta que usó Maradona fue elegida la mejor de la historia del fútbol

La revista española Panenka llevó adelante una encuesta global en la que participaron más de 100 mil fanáticos para elegir la camiseta más icónica de la historia del fútbol. El proceso comenzó con la selección de 150 modelos memorables y, tras varias rondas de votación, quedaron definidas cuatro finalistas: Brasil 1998, Alemania 1990, Fiorentina 1998/99 y la que vistió Diego Maradona a principios de los años ’80.

La elección se resolvió el domingo 17 de agosto y la camiseta ganadora resultó ser la azul y oro que el astro utilizó en Boca Juniors durante la temporada 1981-82, en la que conquistó el Torneo Metropolitano. Desde la publicación destacaron que se trata de una indumentaria “que puede reconocerse a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados”.

Aquel campeonato quedó marcado como el único título local que Maradona logró con el Xeneize. Su llegada al club se concretó en febrero de 1981, en condición de préstamo, y su debut se produjo dos días después frente a Talleres de Córdoba, con una actuación brillante en la que anotó dos goles.

En la final de la votación, la camiseta de Boca superó a otros modelos históricos, como el de la Fiorentina de Gabriel Batistuta y el de la selección alemana campeona en Italia 1990. Para los organizadores, la combinación entre la figura de Maradona y un diseño inconfundible fue clave para que el público la consagrara como la mejor de todas.