El clima venía tranquilo pero pocas palabras bastaron para que saltara la térmica en el 72º Congreso de la FIFA en Doha, Qatar. Fueron las que pronunció la noruega Lise Klaveness en un discurso que dejó boquiabiertos a los presentes. La abogada y exfutbolista se refirió a la situación que atraviesan los trabajadores en el país árabe y especialmente aquellos que participaron en la construcción de la infraestructura para la Copa del Mundo. Además, pidió respetar los derechos humanos y los de la comunidad LGBTIQ+. Vale recordar que Qatar dijo que los homosexuales pueden ir al Mundial pero pidió que no haya muestras públicas de afecto.

"Los trabajadores migrantes heridos o las familias de los que fallecieron en la preparación para la Copa del Mundo deben ser atendidos. La FIFA, todos nosotros, debemos tomar ahora todas las medidas necesarias para implementar realmente el cambio. Y el momento es ahora", comenzó Klaveness.

Luego, la primera mujer en conducir el fútbol noruego aseguró que "no hay cabida para empresarios que no pueden garantizar libertad y seguridad de trabajadores, no hay sitio para dirigentes que no puedan acoger al fútbol femenino y no hay lugar para líderes que no pueden brindar seguridad a LGBTQ+".

La crítica no solo apuntaba a Qatar y a su gobierno sino a la FIFA, a quien pidió que haga respetar sus valores. "En 2010 (NdR: cuando se eligió a Qatar como sede), la FIFA otorgó las Copas del Mundo de formas inaceptables con consecuencias inaceptables", disparó Klaveness, y continuó diciendo que "derechos humanos, igualdad, democracia, los valores medulares del fútbol, no estaban en el once inicial".

La respuesta no tardó en llegar. Tras el discurso de la noruega, el presidente de la Federación de Honduras, Jorge Salomón, pidió la palabra y cuestionó que "no es el foro para discutir esos temas, esto es fútbol y no podemos desenfocarnos".

Por su parte, el CEO del Mundial, el qatarí Hasan Al Thawadi, dijo que Klaveness debería haberse informado antes de hacer esos comentarios, y añadió: "Estoy decepcionado de que no haya buscado el diálogo. Nuestras puertas siempre están abiertas y siempre estamos listos para recibir críticas constructivas".

El clima de tensión ya se había instalado en el Congreso de la entidad madre del fútbol. Gianni Infantino destacó la transparencia del proceso de elección de Qatar como sede y dijo que "organizamos la mejor Copa del Mundo de la historia en Qatar" y que "en cualquier caso, no deberíamos mirar hacia atrás, parte del progreso (de las condiciones laborales en Qatar) no sería posible sin la Copa del Mundo". Acto seguido, se exhibió un video hecho por FIFA en el que se destacan supuestos progresos realizados en Qatar en materia de derechos humanos en general y derechos laborales en particular.

Quién es Lise Klaveness

Hace algunas semanas, Lise Klaveness se convirtió en la primera mujer en presidir la Federación Noruega de Fútbol, pero su vínculo con la pelota viene del verde césped: debutó como jugadora en 1997 y entre 2002 y 2011 integró la selección de su país, con la que disputó 73 partidos. Con la casaca nacional noruega, fue subcampeona de la Eurocopa en 2005 y obtuvo el cuarto lugar en el Mundial de 2007. Además, fue subcampeona de la Copa UEFA en 2007 con su equipo, el Umea.

Tras su retiro, Klaveness fue comentarista deportiva para NRK, la cadena de radio y televisión del gobierno noruego. Además es abogada, profesión que fue su puerta de entrada a la Federación Noruega de Fútbol. Allí entró en 2018, como especialista en derecho laboral en el deporte.