Una guerra al rojo vivo

Las hostilidades entre los dos pilotos que aspiran a coronarse como campeón del mundo en Abu Dhabi, Lewis Hamilton y Max Verstappen, derivaron en varios encontronazos entre ambos en el circuito de Jeddah

.

La temporada 2021 de Fórmula 1 quedará grabada en la memoria de muchos, tanto de los que llevan años siguiendo de cerca el deporte como de los que se han interesado por él recientemente, y hay dos pilotos que tendrán gran culpa de ello: Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Red Bull se ha erigido este año como una amenaza real a la todopoderosa Mercedes que ha dominado en el 'Gran Circo' desde que la era híbrida arrancase allá por 2014, con el joven piloto neerlandés como primer espada con el que amenazar el que se antojaba como el inminente octavo título de Hamilton, y a las batallas en la pista les han acompañado otras tantas fuera de la misma

La tensión entre Toto Wolff y Christian Horner es un claro ejemplo de ello. No obstante, todo lo ocurrido en el primer GP de Arabia Saudí de la historia ha dinamitado cualquier guion establecido: 2 resalidas en parrilla en las que las hostilidades entre ambos candidatos al título excedieron cualquier límite habitual y acusaciones de brake testing, frenar a propósito para provocar un accidente, que han llevado esta pugna, una vez más, a otro nivel.

«Ha sido una carrera bastante agitada... han ocurrido muchas cosas», reflexionó Verstappen en voz alta nada más bajarse de su monoplaza.

«Por suerte, los aficionados tienen la mente clara en esto de las carreras, porque lo que ha ocurrido hoy es increíble. Sólo estoy tratando de correr, este deporte tiene más que ver con las sanciones que con las carreras; para mí esto no es Fórmula 1. Al menos los aficionados lo han disfrutado, lo he dado todo hoy, pero está claro que no he sido lo suficientemente rápido, aunque estoy contento con el segundo puesto», explicó Verstappen.

Por su parte, Hamilton esgrimió que los años que lleva al volante en Fórmula 1 le han servido para aplicar una cautela que ha prevalecido en la pista, afeando la actuación de su rival. «Llevo mucho tiempo corriendo, pero esta ha sido, sin duda, una carrera dura», afirmó.

«Intenté ser sensato ahí fuera, y con toda mi experiencia en estos años, quería mantener el coche en pista y ser limpio. Ha sido difícil, pero hemos perseverado como equipo. Nos han ocurrido muchas cosas en esta segunda mitad de la temporada, estoy muy orgulloso del equipo», prosiguió Hamilton.

A Abu Dhabi, tanto Hamilton como Verstappen llegan con el mismo número de puntos, por lo que el que consiga el mejor resultado acabará llevándose el titulo.