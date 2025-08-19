Una noche histórica: el Monumental se prepara para la posible despedida de Messi

Cada vez que Lionel Messi pisa una cancha con la camiseta de la selección argentina se genera una expectativa especial. Pero lo que ocurrirá el próximo 4 de septiembre en el estadio Monumental podría ser irrepetible: frente a Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el capitán de la Albiceleste podría disputar su último partido oficial en Argentina.

Aunque el rosarino no confirmó cuándo pondrá punto final a su carrera internacional, todo apunta a que la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá será el cierre de su ciclo con la selección. En ese marco, el cruce ante la Vinotinto aparece como la última oportunidad de verlo en acción en un duelo por los puntos en el país, ya que el calendario no contempla más partidos oficiales en suelo argentino hasta 2027.

Más allá de la posibilidad de que la AFA organice homenajes o amistosos luego del Mundial, el encuentro en Núñez se proyecta como una despedida emotiva: una ocasión única para que los hinchas argentinos puedan agradecer en casa a uno de los jugadores más grandes de su historia.

Los números de Messi hablan por sí solos: 193 presencias, 112 goles y 58 asistencias con la Albiceleste, además de títulos inolvidables como la Copa del Mundo en Qatar 2022, dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima frente a Italia y el oro olímpico en Pekín 2008.

De confirmarse, la noche del 4 de septiembre quedará en la memoria como mucho más que un simple partido de Eliminatorias: será un capítulo de despedida, un Monumental rendido a los pies de Messi y una fiesta de gratitud eterna.