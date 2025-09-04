Una noche histórica: Messi juega su último partido oficial en Argentina con la Selección

La Selección Argentina afrontará esta noche un partido con un condimento especial: será el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país vistiendo la camiseta albiceleste. El rival será Venezuela, en el estadio Monumental, en el marco de una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con puntaje perfecto tras sus primeras presentaciones y buscará mantener la regularidad frente a la Vinotinto, que intenta sumar para no perder terreno en la clasificación.

En la antesala del encuentro, el entrenador argentino recuperó a Alexis Mac Allister, que ya se sumó tras demoras en su vuelo, pero mantiene en duda a Nicolás Otamendi, quien arrastra una molestia muscular. De confirmarse su ausencia, Leonardo Balerdi sería el elegido para ocupar un lugar en la zaga central.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Miguel Navarro; Yangel Herrera, Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Darwin Machís, Jefferson Savarino, Salomón Rondón.

El encuentro comenzará a las 20:30 en el estadio Monumental, con transmisión de TyC Sports. Además, será una noche con un fuerte componente emocional, ya que quedará en la historia como la última presentación oficial de Messi con la Selección en territorio argentino.