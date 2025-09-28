Una pelea de exhibición entre históricos terminó de la peor manera en Brasil

Un evento de exhibición que prometía reunir a dos figuras históricas del deporte terminó en caos en Brasil. La pelea entre el excampeón mundial de boxeo Acelino “Popó” Freitas y el exastro de las artes marciales mixtas Wanderlei “Cachorro Louco” Silva, realizada en San Pablo durante la Spaten Fight Night 2, se definió de manera abrupta por descalificación.

El árbitro tomó la determinación en el cuarto asalto, luego de que Silva incurriera en reiteradas infracciones reglamentarias, incluyendo intentos de cabezazo y golpes fuera de norma. La resolución desató un conflicto inmediato: miembros de ambos equipos ingresaron al cuadrilátero y se produjo una pelea multitudinaria con empujones, golpes y patadas.

En medio del tumulto, Silva recibió un golpe por la espalda que lo dejó inconsciente sobre la lona. Según testigos, el impacto habría sido propinado por Rafael Freitas, hijo del excampeón de boxeo. El luchador recuperó la conciencia minutos más tarde y fue trasladado a un hospital, donde se informó que sufrió fractura de nariz y cortes en el rostro.

Finalmente, Acelino Freitas fue declarado vencedor del combate y celebró con el público, mientras la seguridad del evento debió intervenir para dispersar a los involucrados.

El hecho opacó el regreso de Silva al boxeo, quien había aceptado el duelo de última hora tras la baja de Vitor Belfort. La velada también incluyó triunfos destacados, como la defensa del título mundial ligero femenino FIB por parte de Beatriz Ferreira y la victoria de Hebert Conceição en la categoría supermediana.